Adalet Bakanı Bozdağ: FETÖ ile en etkin mücadeleyi Türk yargısı yürütüyor (3)

'DEĞİŞİM İÇİN AZRAİLİ BEKLEMEYE GEREK YOK'

Adalet Bakan Bekir Bozdağ, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi'nin 'Kırşehir Ekonomisine Değer Katanlar' ödül törenine katıldı. Grand Terme Otel’de düzenlenen törende konuşan Bakan Bozdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili olarak, "Bu sistem, Türkiye'yi yöneten kadroların azami 10 yılda bir değişimini anayasa gereği zorunlu hale getiriyor. Değişim için Azrail'i beklemeye gerek yok. Sistem bunu kendisi doğal olarak sağlıyor. Siyasi istikrarı siz sandıkta tesis etmeseydiniz, güçlü iktidar kurmasaydınız, biz de sizin verdiğiniz emaneti adam gibi kullanmamış olsaydık, bu üçlünün doğurduğu güven iklimi olmayacak, Türkiye bu büyük sıçramayı sağlayamayacaktı. Ak Parti, son 15 yılda 280 vekille iktidar olsaydı, bu başarıların altına imza atamazdık" dedi.

'ZAYIF İKTİDAR İSTİYORLAR'

Avrupa'daki bazı devletlerin ve terör örgütlerinin, zayıf ve güçsüz bir iktidar istediğini belirten Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin artık güçlü iktidar kuran, milletin ve devletin bekası için koşmaktan başka çare görmeyen bir düzene geçmesi şarttır. İşte, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bunu getiren ve kuran bir sistemdir. Ne kadar doğru bir karar aldığımızı Avrupa'nın, terör örgütlerinin tutumu çok net bir şekilde gösteriyor. Bunca yıldır siyasetteyim. Bu kadar seçim ve halk oylaması yaptık, hiçbirinde Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin seçimine böylesine pervasızca ve göze çöp sokarcasına müdahale ettiğine şahit olmadım" diye konuştu.

Program sonrası Kırşehir için katma değer üreten ve istihdam sağlayan 10 işadamına ödülleri verildi.

DHA