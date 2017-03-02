Adalet Bakanı Bozdağ’ın Almanya’da katılacağı toplantı iptal edildi (2)

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde bu akşam yapılması öngörülen ve konuşmacı olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılacağı duyurulan toplantı için verilen izin geri çekildi. Alman basınına yansıyan haberlere göre, iptale gerekçe olarak yoğun talep ihtimali üzerine salonun ve park yerlerinin yetersizliği gösterildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Karlsruhe yakınlarındaki 40 bin nüfüslu Gaggenau kasabasında, AK Parti Yurtdışı seçim koordine merkezinin organize ettiği başkanlık sistemi üzerine yapacağı etkinlik iptal edildi.

Belediye Başkanı iptal etti

UETD Karlsruhe Başkanlarından Erdem Arın verdiği bilgiye göre bugün Gaggenau'da yapılacak toplantı salonunu kiraya veren Belediye Başkanı Christof Florus tarafından iptal edildiği duyuruldu. Başkan Florus'un konuyla ilgili açıklama yapmadığı, görüşme taleplerine karşılık vermediği belirtildi.

16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Gaggenau kasabasında Festhalle Bad Rotenfels salonunu yapılacak olan toplantısı, belediye tarafından makul bir gerekçe gösterilmeden iptal edilmesi, etkinliğe katılacak olan Türkler arasında tepkiyle karşılandı.

UETD yetkililerinin etkinlik için başka bir salon arama çalışmalarına başladığı kaydedildi.

DHA