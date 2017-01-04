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Mersin Haberi: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü kaza yaptı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü kaza yaptı
02:024 Ocak 2017
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü kaza yaptı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü kaza yaptı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, kullandığı özel otomobiliyle Mersin'in Tarsus İlçesi'nde kaza yaptı. Kazada Başkan Sölü yaralanmazken, eşi Zeynep Sözlü ise hafif yaralandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün yönetimindeki otomobil, Tarsus – Adana – Gaziantep Otoyolu Gülek Boğazı yakınında buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Başkan Sözlü'nün yara almadan atlattığı kazada beraberinde bulunan eşi Zeynep Sözlü ise hafif şekilde yaralandı. Zeynep Sözlü, olay yerine çağrılan ambulanstaki sağlık personeli tarafından ayakta tedavi edildi.

DHA

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