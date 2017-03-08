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Osmaniye Haberi: Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı
08:148 Mart 2017
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Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı
Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) yönelik operasyonda emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütlü bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Kayseri, Osmaniye, Antalya ve Hatay'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.
Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise gün içinde Adana getirileceği belirtildi.

DHA

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