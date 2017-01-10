Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

ADANA merkezli 7 ilde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı, 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 7 ilde 57 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinden 1000 polisin katıldığı operasyonda, polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat timleri demir kapıları kırarak girdiği yerlerde, uyuşturucu operasyonları için eğitilen köpeklerle arama yapıldı.

Toplam 57 adreste arama yapan ekipler, 40 kişiyi gözaltına alırken, 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin aynı gün içinde Adana'ya getirileceği belirtildi.

DHA