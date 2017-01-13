Adana valiliği'ne kanlı saldırının planlayıcısı yakalandı

ADANA Valiliği'ne bombalı araçla yapılan terör saldırısı eyleminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Mehmet Emin V., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Kasım'da 2 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişin de yaralandığı Valilik otoparkında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Olayda kullanılan çalıntı otomobili otoparka bırakan kadın eylemcinin izini süren ekipler, aynı gün ikici bir saldırı için harekete geçen canlı bombayı, düzenlediği operasyonda ölü olarak ele geçirdi. Bagajında 100 kilo özel yapım, bomba çıkan araçtaki patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Saldırı soruşturmasını büyük bir gizlilik içerisinde yürüten polis, geçtiğimiz günlerde merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Baskında, terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan Mehmet Emin V. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Mehmet Emin V.'nin valilik otoparkındaki kanlı saldırı ve sonrasındaki polisin patlatılmadan etkisiz hale getirdiği bombalı eylemlerin planlayıcısı olduğu ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada Mehmet Emin V.'nin Küçükoba Mezarlığı yakınlarında bir çiftlik evi kiraladığı; Adana Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet binaları çevresinde günlerce keşif yaptığı, ardından bombalı saldırı için plan yaptığı belirlendi. Bombalı saldırıya gerçekleştiren kadın terörist ile aynı gün öldürülen erkek teröristin, Mehmet Emin V.'nin çiftlik evinde kaldığı ve daha önceden hazırlanan bomba ile eylemi gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin V., tutuklandı.

DHA