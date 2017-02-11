Adana'da 1500 polisle 'Huzur' uygulaması

ADANA'da 1500 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 12 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği uygulamaya, Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Özel Harekat, Trafik ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinden 1500 polis katıldı. Ana caddelerde ve kent giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında polisler, durdurdukları araçları özel eğitimli detektör köpeklerle aradı. Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleşen uygulamada, 20 sabit noktada 750 araç kontrol edilirken, 34 araca farklı sebeplerden 17 bin lira para cezası kesildi, 5 araç da trafikten men edildi. 1750 kişiyi sorgulayan polisler, 12 aranan şahsı yakaladı. Kent genelinde 6 bölgede çok sayıda eğlence ve umuma açık mekanlarda da arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile 300 gram esrar ele geçirdi. Gece yarısına kadar devam eden uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

DHA