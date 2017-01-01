Adana'da 2017'nin ilk bebeği Umut Eren

ADANA'da 2017 yılın ilk bebeği Umut Eren Durak, dünyaya gözlerini açtı. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Turan ve Nejla Durak çiftinin bebeği Umut Eren'e çeyrek Cumhuriyet Altını taktı.

Yüreğir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Yüreğir'e hoş geldin bebek' etkinliği için Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, hasta yakınlarıyla sohbet etti. Hasta yakınlarının yeni yılını kutlayan Çelikcan, daha sonra sonra doğumhaneye geçti. Burada 00.01'de dünyaya gelen Turan ve Nejla Durak çiftinin bebeği Umut Eren'i ziyaret Çelikcan, "Vatana ve millete hayırlı bir yiğit olarak yetişecek inşallah" dedi. Çelikcan, daha sonra Umut Eren bebeğe çeyrek Cumhuriyet Altını taktı.

13 YILLIK HASRET

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nden doğum için Adana'ya geldiklerini belirten Nejla Durak, eşi Turan ile 2003 yılında evlendikleri ve 13 yıldır çocuk hasreti çektiklerini söyledi. Çocukları olmayınca tüp bebek yöntemine başvuran çiftin 13 yıllık hasreti, 2017'ye girdiğimiz ilk dakikalarda son buldu. Doğum için daha gün beklediklerini anlatan Nejla Durak, yeni yılda anne olduğu için mutluğu olduğunu belirtip, bir mücize yaşadıklarını kaydetti. Doğum sırasında hastanede bulunamayan baba Turan Durak'ın da 13 yılın sonunda baba olmaktan çok mutlu olduğu belirtildi.

DHA