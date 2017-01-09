Adana'da 35 polise FETÖ gözaltısı (2)

EMNİYET MÜDÜRÜ: AKRABAM DEĞİL

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana'da düzenlenen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltına alınan komiser Şahin Tapan'nın akrabası olduğu iddiasını yalanladı. Balıkesir'den önce Adana Emniyet Müdürü olan Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Adana'da yapılan ve bazı emniyet mensuplarının gözaltına alındığı FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan birinin yeğenim olduğu şekilde haberler yer almaktadır. Haberde ismi geçen kişiyle hiçbir şekilde akrabalık ve yakınlığım bulunmamaktadır."

DHA