Adana'da 500 polisle 'Huzur' uygulaması

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da 500 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 24 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Güven Huzur' uygulaması kapsamında Adana'da Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Özel Harekat, Trafik şubelerinden 500 polis ile şüpheli kişiler, araçlar ve umuma açık mekanlarda aramalar yapıldı. Kent merkezindeki 15 sabit noktada, 1752 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, 4 adet ruhsatsız tabanca elegeçirirken, 24 kişiyi de gözaltına aldı. 985 araçta yapılan incelemede, 21 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan 14 bin lira ceza kesildi, 7 araç da trafikten men edildi. Gece yarasına kadar devam eden uygulamada, kent merkezindeki umuma açık 100 mekanda arama yapıldı.

DHA