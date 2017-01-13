Adana'da darbeci 5 eski subaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

ADANA'da 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen İl Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli 5 eski subay hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ile Üsteğmen Hasan Şahna tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı, sanıklar hakkında 131 sayfadan oluşan iddianame hazırladı. İddianamede, Jandarma Bölge Komutanı'nın izinli olması nedeniyle vekaleten bu görevi yürüten şüpheli Albay Halil Çelik'in, 'Harekat Yıldırım' nitelikli sözde sıkıyönetim direktifi ile silahlı kalkışmayı gerçekleştiren 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından sözde Adana Jandarma Bölge Komutanı olarak atandığına yer verildi.

Tutuklu sanırklar hakkında, 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'yi kurmak ve üyesi olmak' suçlamasıyla 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası istendi. Sanıklar, bugün görülen duruşmada suçlamaları reddederek tahliye istedi.

Sanık avukatlarından bazıları da Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile soruşturma savcısının tanık olarak dinlenmesini talep etti.

MÜTAALA SUNULDU

Esas hakkında mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı ise sanıkların, yalnızca 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mütalaada, sanıklara yöneltilen diğer suçlamaların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğine yer verildi.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşma karar için ertelendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın tanık olarak dinlenmesi ve tahliye istemleri reddedildi.

DHA