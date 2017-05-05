Adana'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Mahallesi'nde yapılanma içerisinde olduğu bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik çok sayıda ev ve iş yerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, adreslerde arama yapan ekipler, içlerinde Suriyelilerin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA