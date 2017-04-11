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Adana Haberi: Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

09:0711 Nisan 2017
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş şubeleri ile polis merkezlerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şapheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

DHA

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