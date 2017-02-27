Adana'da FETÖ şüphelisi 27 polis adliyede

ADANA'daki Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 27 eski polis adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce cep telefonlarında örgütün yazışma programı ByLock bulunduğu belirlenen ve meslekten ihraç edilen eski polislere yönelik 15 Şubat'ta 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Dönemin Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Hüseyin Sarı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Mithat Dobur ve Asayiş Şube Müdürü Ahmet Aydemir'in de aralarında bulunduğu 9'u komiser 27 zanlı Adana'ya getirildi. KOM Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan eski polisler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DHA