Adana'da GDO'lu ekmek katkı maddesine savcılık soruşturması

ADANA, (DHA)ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, GDO'lu soya çıkan ekmek katkı maddesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da üretilen 'P…' marka ile satılan ekmek katkı maddesinin analizinde GDO'lu soya maddesi çıktığına ilişkin iddialar üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, tüm fırınlarını denetim altına alırken, Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'Adana'da fırınlarda kullanılan ekmek katlı maddesinin GDO'lu soya içerdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı" denildi.

DHA