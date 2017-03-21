Adana'da GDO'lu ekmek katkı maddesine savcılık soruşturması (2)

GMO'DAN SOYA AÇIKLAMASI

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, GDO'lu soya çıkan ekmek katkı maddesiyle ilgili açıklamasında, alınan numunelerde GDO'ya rastlanmamış olsa dahi bu konudaki sorunun bitmiş olmayacağını savundu.

İddiaların ardından Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin numuneler aldığını anımsatan Alparslan, şunları kaydetti:

"Biyogüvenlik kanunu kapsamında ithalatına izin verilen GDO’lu ürünler sadece yem veya yem hammaddesi olarak kullanılabilmektedir. Ekmek üretiminde belli amaçlar için kullanılan enzim karışımı 'Ekmek Geliştirici' ürününde GDO tespitinin resmi kontrollerle teyit edilmesi, GDO'nun karışımın içeriğinde esas etken madde durumundaki enzimlerden değil ağırlıklı olarak taşıyıcı görevi gören soya unundan kaynaklanmış olduğunu düşündürecektir. Ülkemizde gıda veya gıda hammaddelerinde GDO’lu ürüne izin verilmemektedir. Bakanlığın gerçekleştirdiği resmi kontroller ve alınan numuneler sonucunda haberin doğrulanması durumunda GDO’lu soya ununun geriye dönük izleme çalışması yapılarak menşeinin tespiti gerekecek. Karışımda kullanılan soya ununun yerli üretim soyadan elde edildiği anlaşılır ise ülkemizde GDO’nun yerli ekilişlere bulaştığı tartışılacaktır.

İZLEME SÜREKLİ OLMALI

Karışımda kullanılan soya ununun, yem amaçlı olarak ithal edilen soyadan elde edildiğinin anlaşılması durumunda ise yem amaçlı ithal edilen soyanın yasal olmayan bir şekilde gıda üretiminde kullanıldığı sonucuna varılacaktır. Her iki durumda da gıda resmi kontrollerinin sayısal ve nitelik olarak yeterliliği veya yetersizliğini, risk analiz etkinliğini, gıda alanında yaşanmakta olan birçok sıkıntının varlığı gündeme gelecektir. Alınan numunelerin yapılan analizlerinin haberi doğrulamaması yani GDO tespit edilmemesi durumunda ise yine karşımıza iki husus çıkacaktır. Gıda alanında kamuyu bilgilendirme adına yapılan bazı haber ve açıklamaların doğruluğunun önemi, bakanlığın bu süreçten ders çıkarması ve özellikle yem amaçlı ithal edilen GDO içeren ürünlerin izlenmesi yönünde etkin bir izleme sisteminin oluşturulması, gıda kontrollerine gerekli önceliğin sağlanmasına dönük personel ve teknik altyapı tesis edilmesinin zorunluluğu."

DHA