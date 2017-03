Adana'da GDO'lu soya çıkan katkı maddesi alarmı

ADANA'da ekmek katkı maddesinde GDO'lu soya çıkmasının ardından, kentteki fırın, market, ekmek fabrikası ve pastanelerin tamamına yakınından numuneler alındı. Numune sonuçlarının 3-4 gün içinde çıkacağını belirten İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, "İddia edildiği gibi bir sonuç çıkarsa bakanlığımızın mevzuatları gereği cezai yaptırımlar ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Adana'da üretilen "P…" marka ile satılan ekmek katkı maddesinin analizinde GDO'lu soya maddesi çıktığına ilişkin olarak Hürriyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan haber üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri alarma geçti. GDO'lu soyanın insan beslenmesinde kullanımının yasak olması nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren kent merkezi ve ilçelerde 30 ayrı ekip, tüm fırın, market, ekmek fabrikası ve pastanelerden numune aldı. Uzman ekiplerin aldığı numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Fırıncılar, ekmek katkı maddelerini dışarıdan temin ettiklerini söylerken, kesinlikle pide ve somun gibi ekmeklerde bu tür katkı maddelerini kullanmadıklarını ileri sürdü. Bu arada, aynı katkı maddesinin bazı marketlerde de satılmakta olduğu öne sürüldü.

NUMUNELER ALINIYOR, SONUÇ BEKLENİYOR

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ise iddia üzerine Adana'da yaklaşık 30 ekip olarak tüm fırınlar ve işyerlerinden numuneler alındığını açıkladı. Ayrıca, bu ürünü kullanan ekmek fabrikaları, pasta ve poğaça üretilen yerlerden, kapalı paket olarak bu ürünün satıldığı marketlerden de numune alındığını kaydeden Ali Tekin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şu an müdürlük olarak ekmekte kullanıldığı iddia edilen ürünle ilgili saha çalışmalarımız sürüyor. Sabahtan itibaren arkadaşlarımız şehrin her yerinde hem marketlerden, hem fırınlardan hem de o tür maddeleri üreten işyerlerinden numuneler alıyoruz. Numuneler alınıp sonuçlar çıkmadan herhangi bir açıklama yapmak doğru olmayabilir. Bu yüzden numunelerin sonuçlarını beklemek gerekiyor. Özellikle bahsi geçen ürününün piyasada ekmek geliştirici olarak var olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili de özellikle hem mamül konusunda, hem de ürünün sağlandığı, soyayla ilgili bir iddia var, soyayla ilgili ürünün geriye doğru izlenebilirlik yönüyle şu an takibi yapılıyor. Çok erken 'şudur' demek bizi ve kurumumuzu ve ilgili firmayı sıkıntıya sokacağından numunenin tamamen sonuçlanmasını beklemek durumundayız. Numunelerin 3-4 gün içinde sonuçlarına ulaşırız. İddia edildiği gibi bir sonuç çıkarsa da bakanlığımızın mevzuatları gereği cezai yaptırımlar ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."

Sözkonusu ekmek katkı maddesinin kırmızı renkli paketinin üzerinde 'Ekmek ve çeşitleri için enzim karışımı', sarı paketin üzerinde ise 'İkmek geliştirici' yazıyor. İddiaya göre bu katkı maddeleri ekmeği hacimli göstermenin yanısıra bayatlamasını da geciktiriyor.

