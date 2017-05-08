Adana'da hava destekli narkotik operasyonu: 15 gözaltı

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 15 kişi gözaltına alına alındı. Yapılan aramalarda 3 kilo 850 gram esrar, 70 kök hint keneviri ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden 500 polisin katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Direnişin olabileceği adreslerin demir kapıları, özel harekat polisleri tarafından koç başıyla kırılarak girildi. 29 ev ve işerinde özel eğitimli detektör köpeklerle arama yapan ekipler, 3 kilo 850 gram esrar, 70 kök hint keneviri ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi, uyuşturucu satıcılığından aranan 15 kişiyi ise gözaltına aldı. Arama yapılan bir kahvenin demir kapısının sürgülerler güçlendirilmiş olması dikkat çekti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA