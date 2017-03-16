Adana'da hava destekli PKK operasyonu: 36 gözaltı

ADANA'da 21 Mart'taki nevruz öncesi il genelinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti düzenlediği hava destekli operasyonda 8'i kadın 36 kişiyi gözaltına aldı.

Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası ve korsan gösterilerin yapılmasını önlemek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, günün ilk saatlerinde örgüt üyelerine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinden çok sayıda polisin görev aldığı operasyona, helikopterle de havadan destek verildi. Çevik kuvvet polisleri, ana caddeler ve sokak başlarında güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de koç başlarıyla demir kapıları kırarak adreslere girdi. Evlerde yapılan aramalarda 8'i kadın 36 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dün gerçekleşen operasyon ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 74'e yükseldi.

DHA