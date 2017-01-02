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Adana Haberi: Adana'da Sikorsky'li kurtarma operasyonu

Adana'da Sikorsky'li kurtarma operasyonu
16:422 Ocak 2017
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Adana'da Sikorsky'li kurtarma operasyonu
Adana'da Sikorsky'li kurtarma operasyonu

ADANA'da kar yağışının sürdüğü Aladağ İlçesi'nde mahsur kalan 2 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı.
İlçeye bağlı Gerdibi Mahallesi Manastır Yaylası'nda yaşayan 2 kişinin yiyeceklerinin bittiği ve mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana Valiliği, karayoluyla bölgeye ulaşamayınca askeri helikopterle kurtarma operasyonu yaptı. Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin Sikorsky helikopterle ulaştığı 2 kişi, kurtarılarak Adana Numune Hastanesi'ne getirildi.
Ayrıca yoğun kar yağışının devam ettiği Kamışlı Yaylası Aşar Mahallesi'ndeki 9 kişi ile Hamidiye Mahallesi Karanfil Yaylası'ndaki 9 kişiye ve Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan ve yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan 35 maden işçisine, jandarma ekiplerince havadan erzak ulaştırıldı.

 

DHA

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