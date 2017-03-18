Adana'da torbacı operasyonu: 25 gözaltı

ADANA'da sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 60 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, 25 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Hürriyet, Çamlıbel, Denizli, Gürselpaşa, Gülbahçesi, Yenibey, Şakirpaşa, Güzevler ve Köprügöz mahallelerinde çok sayıda eve baskın düzenlendi. Narkotik köpeği 'Coco' ile yapılan aramalarda, toplam 60 kilo 600 gram esrar, 263 uyuşturucu hap, 140 kök dişi hint keneviri, 5 bin 225 lira ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis, 25 sokak satıcısını gözaltına aldı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 25 sokak satıcısından 19'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA