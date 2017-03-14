Adana'da Ümit Özdağ için yoğun güvenlik önlemi

HATAY'daki toplantılarını tamamladıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere karayolu ile Adana'ya gelen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ için polis, üst düzey güvenlik önlemi aldı. İl girişinde polisin eskortluk yaptığı Özdağ'ın içinde bulunduğu otomobil yol güzergahı değiştirilerek Adana Havalimanı'na getirildi.

İki gündür Hatay'da referanduma ilişkin konferanslarda konuşan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, bugün akşam saatlerinde Ankara'ya gitmek için Adana'ya yola çıktı. Konuşma yaptığı bazı illerde aşırı tepkilerle karşılaşan Özdağ için Adana Polisi, kent girişinde eskortluk yaparak yol güzergahını değiştirdi. Yoğun güvenlik önlemi altında Adana Havalimanı VIP salonuna getirilen Özdağ, saat 21.30'da kalkan uçakla Ankara'ya hareket etti.

MERSİN'DE SALONU BASILMIŞTI

Mersin'in Silifke İlçesi'nde MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile Özdağ'ın referanduma ilişkin konuşma yaptığı salon basılmıştı. Bundan bir gün sonra da Mezitli İlçesi'nde bir grup, Özdağ ve Halaçoğlu'nun konuşma yaptığı salonu basmak istemiş ancak polis tarafından durdurulmuşlardı.

DHA