Adana'da, Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı

ADANA'da 'Gurme 2017 ve 10'uncu Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı', TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Organize Sanayi Bölgesi, KOSGEB ve Çukurova Fuarcılık'ın desteğiyle düzenlenen fuar büyük ilgi gördü. 14 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın açılışına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Sözlü ile çok sayıda iş dünyası temsilcisi ve gıda sektörü bileşenleri katıldı. TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, fuarın tarihten gelen yemek kültürlerin yaşatılmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Çukurova'nın eşsiz lezzetleriyle de adından söz ettirdiğini aktaran Alagöz, katılımcılara teşekkür etti.

30 METRELİK KEBAP ŞİŞTE DURMADI

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, fuarın keyfinin çıkarılmasını isteyerek herkesi ziyaret etmeye çağırdı. Protokol üyeleri açılış kurdelesini kestikten sonra stantları gezdi. Hatay'ın künefesinden Mersin'in cezeryesine, Osmaniye'nin fıstığından Adana'nın şalgamına dek yüzlerce çeşit yöresel ürünün sergilendiği fuara, ziyaretçiler de büyük ilgi gösterdi. Fuarın en önemli etkinlikleri arasında 30 metrelik kebap yapımı da ilgi topladı. Kentte 'Hasan Usta' olarak bilinen Hasan Oral'ın 100 kilogram kıymadan 20 kişilik ekibiyle 30 metrelik kebap şişine sapladığı Adana Kebabı, dikkat çekti. Sıcağın da etkisiyle 30 metrelik kebap şişte durmayıp mangal kömürünün üstüne düştü. Buna karşın vatandaşlar, kömür üzerine düşen kebabı kısa sürede tüketti. Hasan Oral, pişen kebaplardan protokol üyelerine ikram etti.

DHA