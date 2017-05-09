Adana'daki FETÖ davasında 1 mahkumiyet, 4 beraat

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanıklardan biri 2.6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 4 sanık ise beraat etti.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Erkal Demir, C.G. ve H.M.K. ile avukatları hazır bulundu. İ. Y. ve H.A. ise duruşmaya katılmadı. Son savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Erkal Demir'in avukatı, müvekkilinin bankaya terör örgütüne çıkar sağlama amacıyla para yatırmadığını iddia ederek, 'Müvekkilim örgüt üyeliği ya da örgüte yardım etme gibi bir kastına ilişkin dosyada somut bir delil bulunmamaktadır, bu hususlar nazara alınarak beraatine karar verilmesini talep ediyoruz' dedi.

Mahkeme heyeti, Demir'e önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Daha sonra sanığın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamasını ve yaptığı yardımın niteliğini dikkate alarak, cezayı 2 yıl 6 ay hapse indirdi. Diğer sanıklar ise suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraat etti.

DHA