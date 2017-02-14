Adana'daki FETÖ duruşmasında 11 sanığa tahliye

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 36'sı tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 7'inci günde sona erdi. Mahkeme heyeti, 11 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önemli bölümünü iş adamlarının oluşturduğu 36'sı tutuklu 14'ü firari 103 sanık hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçundan 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. 6 Şubat'ta başlayan davanın ilk duruşması bugün sona erdi. 7 gün boyunca aralıksız devam eden duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmezken bazı sanıklar örgüt ile ilgili bildiklerini anlattı. Duruşma savcısı örgüt ile ilgili bilgiler veren sanıkların etkin pişmanlıktan yararlandırılarak tahliye edilmelerini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Ali Koçaklı, Bayram İspir, Betül Karalürt, Birol Tekin Ünaldı, Halim Tosunlu, Hüseyin Karabulut, Mahmut Yesari Kahraman, Melik Küçükeve, Muammer Beluk, Şaban Üçgül ve Yakup Şevki Öztürk'ü tahliye etti. Ayrıca heyet, Kanuni Üniversitesi'nin kurulduğundan kapandığı tarihe kadar mütevelli heyetinde kimlerin olduğunun belirlenmesi için YÖK'e yazı yazılmasına, Burç Okulları, Kimse Yokmu Derneği ve Sameder'in kayıt defterlerinin istenmesine ve tüm sanıkların cep telefonu kayıtlarının istenmesine karar verdi. Dava, 22 Mayıs'a ertelendi.

DHA