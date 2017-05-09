Adana'nın turfanda karpuzu piyasaya çıkıyor

YAZ aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, Adana'da hasat edilmeye başlandı.

Türkiye'de üretilen yaklaşık 4 milyon ton karpuzun yüzde 20'sini yetiştiren Adana'da 120- 140 bin dekarda bu yıl dikim yapıldı. Marketlerde kilosu 3 ile 5 lira arasında değişen rakamlara satılan turfanda karpuzda erken hasadı önlemek için geçen yıl başlatılan belgeli hasat sayesinde tüketici olgunlaşmış ve şeker oranı yüksek ürün tüketecek. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Semih Karademir, tüketicinin bu yıl da gönül rahatlığıyla karpuz alabileceğini söyledi. Karademir şöyle dedi:

'Turfanda karpuz hasadı devam ediyor. Bu ayın 25'inden itibaren açık tarla karpuzu da hasat edilmeye başlanacak. Karpuz fiyatları önümüzdeki günlerde düşmesini bekliyoruz. Normal koşullarda bu yıl karpuz dikim zamanında yaşanan don olaylar nedeniyle sıkınınlar yaşandı. Bu yıl kademeli bir hasat bekliyoruz. Şu an Adana'da turfanda karpuz hasadı sonrası bakanlık yetkilileri şeker oranı kontrolü yapıyorlar. Açık tarla karpuzunda da aynı kontroller yapılacak. Bu yıl gönül rahatlığıyla Türkiye'nin her yerinde Adana karpuzu tüketilebilir.'

Karpuz üreticisi İsmail Girmez de, olgunlaşmamış karpuzların hasat edilmediğini söyledi. Girmez, 'Kademeli olarak karpuz hasadı yapıyoruz. Yani karpuz olgunlaşmışsa hasat ediliyor. Bu nedenle seramızda bir defada değil en az 4 defada hasat yapıyoruz. Bu da tüketiciye olgunlaşmış ve lezzetli karpuz ulaşmasını sağlıyor' diye konuştu.

DHA