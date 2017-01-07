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Sakarya Haberi: Adapazarı'nda kar etkili oldu

Adapazarı'nda kar etkili oldu
14:297 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Adapazarı'nda kar etkili oldu
Adapazarı'nda kar etkili oldu

ADAPAZARI'nda kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu.
Adapazarı'nda gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Adapazarı'nda her yer bayaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimi geçti. Karla kaplı yollarda araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu. Belediye ekipleri küreklerle kaldırımlarda bulunan karları da temizleyerek vatandaşların rahatça yürümesini sağladı.

 

 

DHA

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