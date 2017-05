Adaylar seçim öncesi son kez karşı karşıya geldi

Fransa'da 7 mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi adaylar Marine Le Pen ile Emmanuel Macron son kozlarını Çarşamba gecesi devlet televizyonun 1'inci ve 2'inci kanallarında paylaştı. Adaylar karşılıklı söz düellosunda; işsizlik, ekonomi, terör, eğitim, hukuk, vergi, emeklilik, AB, uluslararası siyaset konuları üzerinde soruları cevapladı. Sürekli birbirlerini suçlayan adaylar, cumhurbaşkanı seçilince vaatlerini açıkladı.

Ulusal Cephe parti başkanı Marine Le Pen programda yaptığı konuşmada, 'Fransa'da yaşayan 11 bin tehlikeli, suçlu var. Bunların vatandaşlıklarını iptal edip sınır dışı edeceğim. Sınırları derhal kapatacağım. Nefret içeren vaaz veren imamları ülkelerine geri göndereceğim. Fransa'da Salafi camileri kapanacak. Ben halkın adayıyım. Her yıl AB ödenen 6 milyar Euro'yu geri isteyeceğim. Fransa eski değerlerine geri dönmeli. Eksiklikler çok. Bir Fransız doktordan randevu için 8 ay beklemek zorunda. Bu sistem değişmeli. Ülkede 40 yıl çalışan herkes 60 yaşında emekli olacak. Bu sorunlar Fransızların sorunu değil, sizin yanlış politikanızın sorunu. AB ve Euro'dan çıkacağız. Benim vizyonum başka seninki gibi değil. Dış politikada Fransa artık güçlü değil. Emperyalist ülkelerin himayesine girdi. Eğitimde özellikle ilkokulda daha çok disiplin Fransızca dili, kültürü ders olarak verilmeli. Dini sembollerin taşınmasına, giyilmesine karşıyım. Sade okullarda değil. Her yerde. Fransız Cumhuriyet değerleri ön plana çıkmalı. Laikliği korumalıyız.' şeklinde konuştu.

Emmanuel Macron ise 'Sürekli beni suçlamayın yalan konuşmayın. Son 15 yılda yapılanlardan beni sorumlu tutuyorsunuz. Sürekli saçmalıyorsun ve yalan konuşuyorsun. Ben cumhurbaşkanı görevinde değildim. Benim önceliğim ülkede güveni sağlamak, terörü önlemek. Bunun için çok çalışacağım. Güvenlik konusu en önemli çalışma olacak. Fransa'yı daha başarılı ve güçlü yapacağım. Herkesi sizin gibi 60 yaşında emekli yapamayız. Mümkün değil. Fransa'da 37 farklı emeklilik programı var. Halk bunu anlayamıyor. Ben seçilirsem 5 yıl emeklilik aydatlarını yükseltmeyeceğim. Burada doğan, yaşayan yabancıların suç işledi diye vatandaşlığını geri almak ve sınır dışı etmek yanlış. Suriye politikasında herkesle masada oturup barışın sağlanması için konuşmalıyız. Marine Le Pen, siz seçilirseniz bu vaatlerle ülkeyi bölersiniz. Fransa'nın imajı dünyada çizilir. Hakkınızda soruşturma var. Benim kapımda hakim beklemiyor. Hakimleri devamlı suçlamayınız. Sizin gerçek projeniz yok. Nefret, korku yaratarak halkı korkutmayın. Siz bir parazitsiniz. Gülerek rol oynamayı bırakın. Seçilirsem beş yıl içinde terör bitecek. Ülkede huzur olacak. Siz de bundan faydalanacaksınız' ifadelerini kullandı.

İki buçuk saat süren seçim düellosunda her iki aday 1 saat 2 dakika süre içinde soruları cevapladı.

DHA