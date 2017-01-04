Adil Öksüz, Sakarya'da FETÖ davasında 2 nolu sanık

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik olarak iddianame hazırladı. 121'i tutuklu 210 şüpheliyi kapsayan iddianamede, terör örgütü başı Fetullah Gülen 1 nolu, Adil Öksüz ise 2 nolu şüpheli olarak bulunuyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, bir başsavcı vekili ve 5 cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan bin 323 sayfa ve 90 ek klasörü bulunan FETÖ terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik iddianame tamamlandı. Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bugün gönderilen askeri yapılanmaya yönelik iddianamede, 121'i tutuklu 210 şüpheli bulunuyor. İddianamede 1 numaralı şüpheli olarak terör örgütü ele başı Fethullah Gülen yer alırken, 2'nci şüpheli olarak ise Adil Öksüz bulunuyor. Adil Öksüz için FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasında TSK içerisinde hava kuvvetlerinden sorumlu imam olduğu ve terör örgütünün yöneticisi olduğu belirtiliyor.

İddianamede Adil Öksüz'ün terörist başı Fethullah Gülen'den aldığı talimat doğrultusunda FETÖ/PDY içerisinde 'Hava Kuvvetleri imamı' olarak askeri darbeye teşebbüs girişimini yöneten kişilerden biri olduğuna dikkat çekilerek, onun Sakarya'da da terör örgütü içerisinde görev yapan bazı TSK mensuplarıyla görüşmeler yaptığı yer aldı.

İddianamede Öksüz'le ilgili olarak, "Firari şüpheli Adil Öksüz'ün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri terörist başı Fethullah Gülen'den almış olduğu talimat doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde TSK – Hava Kuvvetleri imamı olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilmek istenen silahlı askeri darbeye teşebbüs girişimini yöneten kişilerden olduğu, şüpheli Adil Öksüz'ün yakalanmasından sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasına müteakip sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla salıverildiği" ifadeleri yer aldı.

3'üncü sırada ise 15 Temmuz gecesi darbecilerle yaptığı whatsApp görüşmesinde şehrin bombalanması için uçak desteği isteyen 1'inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Uğur Coşkun'un olduğu açıklandı.

Adil Öksüz hakkında 'Anayasayı ihlal, Adam Öldürmeye teşebbüs, Kamu malına zarar vermek, İşyeri dokunulmazlığını ihlal etmek, Hizmete mahsus eşyayı tahrip ve terk ve kaybetme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, Genel güvenliği tehlikeye sokmak, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Silahlı terör örgütü yöneticisi olma' gibi 9 ayrı suçtan iddianame düzenlendi. İddianame bugün UYAP üzerinden davanın görüleceği Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'nda FETÖ/PDY'ye yönelik olarak aralarında akademisyenler, siviller ve kamu görevlilerinin bulunduğu soruşturma ise halen devam ediyor.

DHA