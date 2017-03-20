Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü FETÖ'den tutuklandı

Adıyaman Haberi: Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü FETÖ'den tutuklandı

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü FETÖ'den tutuklandı

ADIYAMAN’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyit Ahmet Bağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adlyeye sevk edildi. Bağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA