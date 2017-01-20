Adıyaman kırsalında görülen PKK'lılara operasyon başlatıldı

ADIYAMAN’da, özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanda İnsansız Hava Araçları ile bir grup PKK'lı teröristin görüntülenmesi üzerine, operasyon başlatıldı. Uçak ve helikopterler ile teröristlerin görüldüğü bölge bombalanırken, çok sayıda jandarma ve özel harekat polisi de teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

Güvenlik güçleri, kentte daha önce çeşitli saldırılar düzenleyen bir grup teröristin merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Akçakalı Köyü kırsalında bulunduğunu saptadı. Bunun üzerine geçen 13 Ocak günü Akçakalı Köyü ve çevresindeki alan 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Sivillerin geçişine izin verilmeyen bölgede güvenlik güçleri arazi arama ve tarama çalışması yürütürken, İHA'lar ile de alan sürekli olarak görüntülendi.

TERÖRİSTLER GÖRÜLDÜ, OPERASYON BAŞLATILDI

Bu sabah saatlerinde Akçakalı Köyü'nün kuzeyindeki Katran Deresi olarak adlandırılan bölgede İHA'lar silahlı 5-6 kişilik terörist gruba ait görüntü aldı. Bu gelişme sonrası Diyarbakır'dan havalanan F-16 savaş uçakları ile helikopterler, teröristlerin bulunduğu bölge ile kaçış güzergahlarını ateş altına aldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda jandarma ve polis özel harekat ekipleri de arazide teröristleri aramaya başladı.

Bölgeyi çembere alan güvenlik güçlerinin teröristleri arama çalışması sürüyor. Bu arada teröristlerin görüldüğü alanların havadan bombalanmasının ardından ormanlık arazide çıkan küçük çaplı yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.

DHA