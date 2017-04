Adıyaman Sincik'te 'Evet' sevinci

ANAYASA'da bazı değişikliklerin halkoylamasına sunulduğu 2010 yılında ülke genelinde en çok 'Evet' oyu verilen Adıyaman'ın Sincik İlçesi'nde, bu yılki referandumda ise büyük çoğunlukla yüzde 96.29 'evet' oyu çıktı. Sonuçların belirlenmesi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut'u arayarak ilçe halkına teşekkür etti.

Adıyaman'ın 17 bin 476 nüfuslu Sincik İlçesi'nde 12 Eylül 2010 yılında yapılan Anayasa'daki bir takım değişikliklerin halkoylamasına sunulduğu seçimde yüzde 97.7 oran ile Türkiye'de en çok 'evet' oyu tercih edilen ilçe oldu. Bu seçimde ise, 11 bin 411 seçmenin kayıtlı olduğu ilçede oy kullanan 10 bin 436 kişiden 10 bin 951'i 'Evet', 254'ü ise 'Hayır' oyu kullandı. Resmi olmayan bu sonuçlara göre Sincik'te yüzde 97.7 'Evet', yüzde 2.3 ise, 'Hayır' oyu çıktı. Ülke genelinde en çok 'Evet' tercihi yapılan ilçe olan Sincik, bu seçimde yüzde 96.83 'Evet' oyu çıkan Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nin gerisinde kaldı. Geçen referanduma göre 1.41 puan 'Evet' kaybı yaşanan Sincik, 0.54 yüzdelik dilimle Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nden sonra en çok 'Evet' çıkan ikinci ilçe oldu.

CUMHURBAŞKANI'NDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR TELEFONU

Sonuçların belirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce rekor 'Evet' oyu nedeniyle ziyaret ettiği Sincik'in, Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Korkut'u telefonla arayarak teşekkür etti. Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan çıkan evet sonuç hemşerilerine selamlarını iletip teşekkür ettiğini söyledi. Korkut, ilçedeki seçime katılım oranının yüzde 91.46 olduğunu ve sonuçtan memnun olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

'Bilindiği gibi ülkemiz tarihi bir dönemeçten geçti. Ülkemizin diğer ülkeler arasında saygın bir yer edinmesi ve ekonomik olarak kalkınması aynı zamanda özgürlüklerin önünün açılması bakımından yapılan bu referandumda Sincik üzerine düşeni yapmıştır. Kendi rekorunu kırmıştır. Yüzde 96.2 ile Türkiye'de hatırı sayılır bir yüzdelik elde etmiştir. Ben bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız, Sincik'in bu başarısını görerek yaptığımız telefon görüşmesinde bütün vatandaşlarımıza selam sevgilerini ve teşekkürlerini iletmiştir. Ak Parti kurulduğu günden beri Sincik halkı büyük bir teveccühle, her seçimde oyunu arttırarak bu partiye destek olmuştur. Her seçime yeni bir şampiyonluk eklemiştir. Önceki seçimlerde de Sincik, partiye oy verme oranında şampiyondu, bu seçimde de hatırı sayılır bir oyla oylarımızı arttırdık. Şimdi kadar ilçe olarak Ak Parti'ye en yüksek oyu bu referandumda verdik. Sincik halkı hizmet yapılıp yapılmadığı düşüncesiyle sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine inandığı için oy vermiştir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü, saygınlığı ve geleceği için bu oyları kullanıyoruz. Sincik halkı her zaman devletinin, milletine sahip çıkmıştır.'

