Adıyaman'da 150 kişilik geçici işe 2 bin 280 başvuru

ADIYAMAN'da, Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışacak 150 kişilik geçici iş için 2 bin 280 kişi başvurunca kura çekildi. Kurada adı çıkanlar sevinirken, çıkmayanlar ise üzüldü.

Orman İşletme Müdürlüğü'nde ağaçlandırma yapma amacıyla Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 150 kişilik geçici iş kontenjanı açıldı. 6 ay boyunda yapılacak geçici işe 2 bin 280 başvurunca noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekimiyle 150 kişinin ismi belirlendi. Kuraya katılanlar salonda yoğunluk oluşturunca kısa süreli izdiham görüldü. Kurada ismi çıkanlar sevinirken, çalışma hakkı elde edemeyenler ise üzülüp evlerine döndü.

DHA