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Adıyaman Haberi: Adıyaman'da, 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

Adıyaman'da, 2 DEAŞ üyesi tutuklandı
12:053 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Adıyaman'da, 2 DEAŞ üyesi tutuklandı
Adıyaman'da, 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilere yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

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