Adıyaman'da, 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilere yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA