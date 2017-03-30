Adıyaman'da 2 yıldır aranan şüpheli kovalamacayla yakalandı

ADIYAMAN'da, 'tehdit ve uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ensar Dalyan, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Bahçecik Mahallesi'nde polisler, akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri 02 KH 069 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin sürücüsü Ensar Dalyan'ın 'tehdit ve uyuşturucu' suçlarından 13 yıl 6 kesinleşmiş hapis cezası ile 18 bin lira para cezası bulunduğu ve 2 yıldır arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Ensar D., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

DHA