Adıyaman'da 350 kişilik geçici işe 3 bin 431 başvuru

ADIYAMAN Belediyesi'nde 6 ay süreyle çalıştırılacak 350 kişilik işe 3 bin 431 kişi başvurdu. Yoğun başvuru üzerine işe alınacak kişiler noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Adıyaman Belediyesi'nin park ve bahçe hizmetlerinde görevlendirmek üzere İş-Kur tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 350 kişilik geçici iş kontenjanı açıldı. 6 ay boyunda yapılacak geçici işe 3 bin 431 kişi başvurdu. Başvuru sayısının fazla olması üzerine bugün Cumhuriyet Spor salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimiyle ismi 350 kişi arasında çıkanlar sevinç yaşarken, çalışma hakkı elde edemeyenler ise evlerine üzülerek döndü.

DHA