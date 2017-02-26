Adıyaman'da amatör maçta arbede

ADIYAMAN'da Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup'ta oynanan Adıyamanspor 1954-Araban Belediyespor maçında arbede çıktı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği olaylarda 2 kişi gazdan etkilendi, 2 kişi de gözaltına alındı.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynan maçta Araban Belediyespor maçın sonlarına doğru 3-1 galipken, maçta hakemin verdiği kararları beğenmeyen Adıyamansporlu oyuncularla hakem arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her 2 takımın tüm oyunları sahaya indi. Bu esnada bir grup taraftar türbinden sahaya atladı. Kendi futbolcularına ve diğer takımın oyuncuları ile hakeme hakaret eden taraftarları polis ekipleri sahadan dışarı çıkarttı. Bu sırada soyunma odasına giden hakemler, maça geri dönmedi. Taraftarlar, daha sonra stadyum önündeki Araban Belediyespor otobüsünün ve bir otomobilin camlarını kırdılar. Polis ekipleri biber gazı ile taraftarlara müdahale etti. Olaylarda biber gazından etkilenen 2 kişiye olay yerinde bekletilen ambulansta müdahale edildi. Olaylarla ilgili 2 taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA