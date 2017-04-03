Adıyaman'da esnaf arasındaki tabancalı kavga kamerada

ADIYAMAN'da, av bayisi sahibi İbrahim Halil Büyüktaş, bilinmeyen nedenle tartıştığı emlakçı komşusu Haci Ali İnce'yi tabancayla vurdu. Halil İnce'nin ayaklarından yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emlakçılık yapan Hacı Ali İnce ile av bayisi olan komşusu İbrahim Halil Büyüktaş arasında cadde üzerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Halil Büyüktaş, yanında taşıdığı tabancayla Hacı Ali İnce'ye ateş açtı. İnce, ayaklarına kurşun isabet etmesiyle yaralandı. İnce, çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İnce'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan İbrahim Halil Büyüktaş ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan Büyüktaş, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İki komşu esnaf arasında yaşanan kavga ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Büyüktaş'ın tabancasıyla İnce'ye ateş açtığı görülüyor.

DHA