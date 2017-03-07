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Siirt Haberi: Adıyaman'da FETÖ operasyonuna 10 tutuklama

Adıyaman'da FETÖ operasyonuna 10 tutuklama
13:207 Mart 2017
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Adıyaman'da FETÖ operasyonuna 10 tutuklama
Adıyaman'da FETÖ operasyonuna 10 tutuklama

ADIYAMAN merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, geçen perşembe günü mesleklerinden ihraç edilen polislere yönelik operasyon düzenlendi. Adıyaman, İstanbul, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Siirt ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları saptanan 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan 10 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA

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