Adıyaman'da, işyerinin kurşunlanması kamerada

ADIYAMAN'da, cep telefonu satışı yapılan işyerinin tabancayla kurşunlanma anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli Mehmet K., kamera görüntülerinden belirlenip yakalandı.

Olay, geçen Pazar günü Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi’nde bulunan cep telefonu satışı yapılan işyerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından gece saatlerinde tabancayla 3 el ateş açıldı. İşyerinin kapalı olduğu olayda şans eseri kimse yaralanmazken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi.

İhbarla gelen polisler, işyeri ile çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyip şüphelinin Mehmet K., olduğunu belirledi. Şüpheli Mehmet K., polis tarafından evinde gözaltına alındı. Olayda kullandığı tabancanın da ele geçirildiği Mehmet K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde Mehmet K.'nın işyerine tabancayla 3 el ateş edip kaçtığı görülüyor.

DHA