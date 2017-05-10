Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adıyaman Haberi: Adıyaman'da kandil coşkusu

Adıyaman'da kandil coşkusu

22:5910 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Adıyaman'da kandil coşkusu
Adıyaman'da kandil coşkusu

ADIYAMAN'da, Berat Kandili nedeniyle binlerce vatandaş camilere akın etti. Cami çıkışı cemaate süt ve lokum ikram edildi.
Ramazanın müjdecisi olan Berat Kandili'nde binlerce kişi camilere akın etti. Kılınan namazın ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Altun tarafından Mevlidi Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Cami çıkışında ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından süt ve lokum dağıtıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Adil Alan, sütle ilgili hadisi şerif olduğu için vatandaşlarımıza süt ikramında bulunduklarını söyledi.

DHA

Gençlik büyüsüyle insanları şaşırtan işadamlarından ipuçları
Keşfet

Gençlik büyüsüyle insanları şaşırtan işadamlarından ipuçları

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar