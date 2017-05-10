Adıyaman'da kandil coşkusu

ADIYAMAN'da, Berat Kandili nedeniyle binlerce vatandaş camilere akın etti. Cami çıkışı cemaate süt ve lokum ikram edildi.

Ramazanın müjdecisi olan Berat Kandili'nde binlerce kişi camilere akın etti. Kılınan namazın ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Altun tarafından Mevlidi Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Cami çıkışında ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından süt ve lokum dağıtıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Adil Alan, sütle ilgili hadisi şerif olduğu için vatandaşlarımıza süt ikramında bulunduklarını söyledi.

DHA