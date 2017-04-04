Adıyaman'da kaza; 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN’da, başka bir hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra savrulan hafif ticari araç, bahçe duvarı önünde oturan 2 kişiye çarptı. Kazada, bahçe duvarının önünde oturan 76 yaşındaki Vakkas Kılınç öldü, 2'si sürücü 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Figen Güneş yönetimindeki 07 SDH 78 plakalı hafif ticari araç, Kazım Coşkun'un kullandığı 02 BE 103 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Coşkun'un kullandığı araç, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücüler ile bahçe duvarının önünde oturan Vakkas ve Hasari Kılınç yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Vakkas Kılınç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak öldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA