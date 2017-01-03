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Adıyaman Haberi: Adıyaman'da, kazalar mobese kameralarına yansıdı

Adıyaman'da, kazalar mobese kameralarına yansıdı
11:063 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Adıyaman'da, kazalar mobese kameralarına yansıdı
Adıyaman'da, kazalar mobese kameralarına yansıdı

ADIYAMAN ve ilçelerde dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve hasarlı kazalar, mobese kameraları tarafından görüntülendi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla merkez ve ilçelerin farklı noktalarına yerleştirilen mobese kameralarına hasarlı ve yaralamalı kazalar yansıdı. Görüntülerde kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüldü. Yetkililer, sürücülerin kurallara uyarak trafik kazaların önüne geçilebileceğini söyleyerek, uyarılarda bulundu.

DHA

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