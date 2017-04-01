Adıyaman'da tefeci operasyonunda 7 tutuklama

ADIYAMAN'da polis tarafından tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si, tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Perşembe günü tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 12 ayrı adrese düzenlenen baskında, 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA