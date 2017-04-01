Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adıyaman Haberi: Adıyaman'da tefeci operasyonunda 7 tutuklama

Adıyaman'da tefeci operasyonunda 7 tutuklama
20:501 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Adıyaman'da tefeci operasyonunda 7 tutuklama
Adıyaman'da tefeci operasyonunda 7 tutuklama

ADIYAMAN'da polis tarafından tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si, tutuklandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Perşembe günü tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 12 ayrı adrese düzenlenen baskında, 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar