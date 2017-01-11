Adıyaman'da tütün hırsızlığına 4 tutuklama

ADIYAMAN'da, girdikleri işyerinden 15 bin lira değerinde, 250 kilo tütün çaldıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Siteler Mahallesi'nde tütün satışı yapılan bir işyerine dün gece giren 4 kişi, 15 bin lira değerindeki 250 kilo tütünü çalarak kaçtı. İşyeri sahibi sabah geldiğinde soyulduğunu anlayıp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelilerin R.K., E.Ş., S.Ç. ve Ö.B. olduklarını tespit etti. Bir eve yapılan baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan tütün de sahibine teslim edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

DHA