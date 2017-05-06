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Adıyaman Haberi: Adıyaman'da uyuşturucu operasyona 9 tutuklama

Adıyaman'da uyuşturucu operasyona 9 tutuklama

13:576 Mayıs 2017
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyona 9 tutuklama
Adıyaman'da uyuşturucu operasyona 9 tutuklama

ADIYAMAN'da, 10 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dün sabah saatlerinde Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel hareket polisleri ve uyuşturucu arama köpeği 'Sezar'ın da bulunduğu operasyonda 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 1 tüfek, 149 gram eroin, 151 gram esrar, 33 uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken Umut A., Mahmut Ç., Sedat S., Mehmet K., Ramazan D., Oğuzhan Y., Murat D., Şahin D. ve Ferdi T. gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, Tugay Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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