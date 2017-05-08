Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, 5 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 gram eroin, ruhsatsız tabanca ve tarihi eser ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel hareket polisleri ve uyuşturucu arama köpeği 'Sezar'ın da katıldığı 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 1 tabanca, 10 gram eroin ve tarihi eser ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA