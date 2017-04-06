Adıyaman'da uyuşturucu ve kaçakçılığa 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisler tarafından durdurularak aranan iki otomobilde gümrük kaçağı bin 400 paket sigara ile 49 uyuşturucu hap, bir evde ise 54 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1'i Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten polisler, kent girişinde durumundan şüphelenip durdurularak aranan plakaları ve sürücüleri açıklanmayan bir otomobilde gümrük kaçağı bin 400 paket sigara, başka bir otomobilde ise 49 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sigaralara ve uyuşturucu haplara el konulurken araçların sürücüleri gözaltına alındı.

Ekipler, savcılık talimatıyla bir eve yaptıkları baskında ise, 54 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan Suriyeli bir kişiyi gözaltına aldı.

DHA