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Adıyaman Haberi: Adıyaman'da uyuşturucuya tutuklama

Adıyaman'da uyuşturucuya tutuklama

21:5619 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Adıyaman'da uyuşturucuya tutuklama
Adıyaman'da uyuşturucuya tutuklama

ADIYAMAN'da, polis tarafından şüphe üzerine durdurulup üst aramasında metamfetamin ele geçirilen otomobilin sürücüsü H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında durumundan şüphelenerek plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Ekiplerin aradığı otomobilin sürücüsü H.K.'nın üst aramasında metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken sürücü H.K. gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

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